Направлявшийся из Турции в Россию самолет подал сигнал бедствия

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Самолет турецкой авиакомпании, следовавший из Стамбула в Москву, подал сигнал бедствия на границе Белоруссии и Литвы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Командир самолета Airbus A330 турецкой авиакомпании, направлявшегося из Стамбула в Москву, достигнув Смоленска, запросил смену курса и направился в сторону белорусско-литовской границы. Затем лайнер стал вырабатывать топливо и подал сигнал бедствия", - сказали в экстренных службах.

Позже командир запросил экстренную посадку в аэропорту Вильнюса.

По данным сервиса Flightradar24, в настоящее время самолет находится в воздушном пространстве Литвы, быстро снижается и готовится к посадке в Вильнюсе.