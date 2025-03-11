Поиск

Направлявшийся из Турции в Россию самолет подал сигнал бедствия

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Самолет турецкой авиакомпании, следовавший из Стамбула в Москву, подал сигнал бедствия на границе Белоруссии и Литвы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Командир самолета Airbus A330 турецкой авиакомпании, направлявшегося из Стамбула в Москву, достигнув Смоленска, запросил смену курса и направился в сторону белорусско-литовской границы. Затем лайнер стал вырабатывать топливо и подал сигнал бедствия", - сказали в экстренных службах.

Позже командир запросил экстренную посадку в аэропорту Вильнюса.

По данным сервиса Flightradar24, в настоящее время самолет находится в воздушном пространстве Литвы, быстро снижается и готовится к посадке в Вильнюсе.

Вильнюс Смоленск Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 11 марта

Крыша многоквартирного дома повреждена в Видном после атаки БПЛА

Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

Летевший из Турции в Россию самолет экстренно сел в Литве

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

Госсекретарь США заявил, что работа над соглашением по украинским полезным ископаемым продолжается

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

Маск сообщил о масштабной кибератаке против соцсети X

Киев предложит Вашингтону перемирие с Россией на Черном море

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5983 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });