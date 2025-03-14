Трамп пообещал нормализовать отношения США с РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он наведет порядок в отношениях Вашингтона с Москвой.

"Продажный предыдущий президент Джо Байден устроил нам настоящий "бардак" с Россией (и со всем остальным), но я собираюсь вытащить нас отсюда", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Намного больше людей погибнет, если мы не получим прекращение огня (на Украине - ИФ) и если не выработаем и не подпишем окончательное соглашение с Россией", - отметил он.