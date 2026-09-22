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Власти Франции пообещали новые меры помощи пострадавшим от роста цен на горючее

Власти Франции пообещали новые меры помощи пострадавшим от роста цен на горючее
Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Франции представит во вторник новые меры помощи гражданам, наиболее пострадавшим от резкого роста цен на топливо, сообщает Le Figaro.

По информации газеты, речь идет об адаптации существующих мер и попытках повлиять на поставки, поскольку бюджетные возможности правительства ограничены, "а международные ограничения, видимо, сохранятся".

Ожидается, что ряд министров экономического блока в рамках своих соответствующих сфер ответственности представят на пресс-конференции меры, призванные "поддержать домохозяйства, предприятия и наиболее уязвимые сектора".

"Исполнительная власть на этой неделе активизирует усилия, пытаясь успокоить социальное недовольство из-за цен на топливо, которое стало одной из главных тем президентской кампании", - пишет издание.

Le Figaro отмечает, что средняя цена дизельного топлива во Франции в понедельник оставалась на уровне около 2,41 евро за литр. Цены на бензин SP98 составляли 2,28 евро, а на бензин SP95 – 2,22 евро.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой смягчить европейские правила, касающиеся топлива, ради снижения цен.

Франция Эммануэль Макрон
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