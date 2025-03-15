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Министры обороны США и Литвы обсудили расширение американского военного присутствия

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене провела телефонный разговор с министром обороны США Питером Хегсетом, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере обороны и вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Шакалене заверила, что "Литва готова не только сохранить, но и, по возможности, увеличить присутствие войск США в нашей стране".

"США не собираются бросать нас на произвол судьбы. Питер Хегсет очень позитивно отреагировал на перспективы и благоприятные условия сотрудничества в сфере оборонной промышленности, мы договорились продолжить работу на тактическом уровне и продолжить переговоры в ходе других встреч", - прокомментировала переговоры литовский министр обороны, которую цитирует пресс-служба.

"В конце беседы обе стороны подтвердили стремление продолжать тесное сотрудничество в целях укрепления региональной и международной безопасности... Военное присутствие США в Литве является критически важным фактором сдерживания и гарантией безопасности в странах Балтии", - резюмировали в военном ведомстве Литвы.

США Литва Питер Хегсет Довиле Шакалене
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