Starbucks выплатит $50 млн водителю доставки в качестве компенсации за ожоги

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Калифорнии суд присяжных вынес решение, согласно которому сеть кофеен Starbucks должна выплатить $50 млн водителю, пострадавшему от ожогов, в качестве компенсации ущерба, сообщает CNN.

Инцидент произошел в 2020 году, когда Майкл Гарсия забирал свой заказ из автокафе Starbucks в Лос-Анджелесе. Один из трех напитков не был полностью задвинут в контейнер, выпал из подставки и пролился ему на колени, вызвав серьезные ожоги. Мужчина перенес несколько операций по пересадке кожи и до сих пор страдает от физической боли, психологических травм и деформации тканей.

Starbucks заявила, что планирует обжаловать приговор.

"Мы сочувствуем г-ну Гарсии, но не согласны с решением присяжных о нашей вине в этом инциденте и считаем, что присуждённая компенсация завышена, - заявил представитель компании. - Мы всегда придерживались самых высоких стандартов безопасности в наших магазинах, включая обращение с горячими напитками".