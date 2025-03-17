Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Успехи препарата для доконтактной профилактики ВИЧ, описание останков древнейшего европейца и как язык книг Терри Пратчетта указал на его диагноз болезни Альцгеймера

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Чтобы увидеть северное сияние, необязательно ехать в далекие края. К такому выводу пришли канадские физики, когда неожиданно увидели зеленое свечение, похожее на северное сияние, над образцом полимера, через который пропустили ток смещения. Ученые предположили, что из-за высокого напряжения материал испустил свободные электроны, которые, в свою очередь, столкнулись с испарившимися из вещества олигомерами (молекулы, состоящие из небольшого числа повторяющихся звеньев, которые занимают промежуточное положение между мономерами и полимерами) и заставили их светиться в зеленом диапазоне спектра.

- Физики смогли направить электрические разряды при помощи ультразвука. Для этого они создавали акустические поля двумя кольцами ультразвуковых излучателей. Под действием ультразвуковых полей искра даже смогла обогнуть препятствие. Ученые смогли управлять разрядами с точностью до миллиметра, изменяя их направление за миллисекунды. Электрическая плазма – это поток заряженных частиц, который может быть использован в разных сферах: от бактерицидной обработки до высоковольтного переключения и сварки. Однако естественное поведение плазменных искр хаотично и плохо поддается контролю.

- Ученые провели лингвистический анализ 33 книг из серии "Плоский мир" Терри Пратчетта. По разнообразию лексики, которую он использовал, можно было заметить когнитивные изменения уже за десять лет до постановки ему диагноза болезни Альцгеймера. Специалисты изучили 33 романа примерно одинаковой длины из серии "Плоский мир": 29 из них Пратчетт написал до постановки диагноза, 4 – после. Как выяснилось, язык книг стал проще. В книгах, написанных после постановки диагноза, число существительных увеличилось с 21 819 до 29 195, а глаголов – с 20 015 до 26 405. Однако снизилось разнообразие слов, особенно существительных и прилагательных, которые использовал писатель.

- В окрестностях Солнца вновь стало теснее от экзопланет – оказалось, что у ближайшей к нам одиночной звезды действительно есть экзопланеты, причем аж четыре штуки. При этом система удивительно компактна, и не до конца ясно, насколько она устойчива.

- Ученые напечатали из гидрогеля биомиметические пещеристые тела полового члена, которые способны к эрекции по тому же механизму, что и природные. В экспериментах с помощью этой технологии удалось восстановить нарушенную эрекцию у кроликов и свиней.

- Первая фаза испытаний ленакапавира для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции в виде одной внутримышечной инъекции в год прошла успешно – и концентрация в плазме крови оказалась даже выше и стабильнее, чем вводимая подкожно дважды в год. Наиболее частым побочным эффектом была боль в месте инъекции, но она проходила в течение недели. Инъекции ленакапавира дважды в год уже показали эффективную доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции в третьей фазе клинических испытаний и стали главным прорывом 2024 года по версии журнала Science.

- Американские ученые разработали фармакологически активный гидрогель для профилактики послеоперационного образования спаек. В эксперименте на свиньях он в значительной степени предотвращал образование спаек после операции на брюшной полости, не нарушая заживление и без признаков системной токсичности. По мнению авторов работы, у препарата есть потенциал к применению практически в любых анатомических локациях. Спайки образуются после 50-90% операций на брюшной полости. Они являются основной причиной кишечной непроходимости, могут вызывать хронические боли и бесплодие, а также осложнять последующие хирургические вмешательства.

- Почти три года назад в испанском местонахождении Сима-дель-Элефанте обнаружили останки, вероятно, древнейшего известного европейца – он жил примерно 1,4-1,1 млн лет назад. Больше всего этот человек был похож на людей прямоходящих из других регионов. Находка представляет собой фрагмент верхней челюсти и скуловую кость, которые принадлежали индивиду, больше всего похожему на Homo erectus. По мнению ученых, находки могут указывать на то, что архаичные люди могли заселить Пиренейский полуостров в раннем плейстоцене как минимум дважды, но хронологический разрыв между первой и второй волнами связан с ухудшением климатических условий в Европе.

- Проанализировав форму и химический состав меланосом в отпечатках шерсти шести видов мезозойских маммалиаформов, палеонтологи пришли к выводу, что все они обладали однотонным темно-коричневым мехом.

- В ночь на 13 февраля 2023 года нейтринный детектор в Средиземном море зафиксировал аномально яркую вспышку. В этой статье сайт N+1 разбирался, что могло послужить источником такого события, что – точно не могло, а что пока так и осталось под завесой тайны.