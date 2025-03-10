Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Китайская маска для обмана системы распознавания лиц, самый старый кустарник тундры и Европы, а также лохматые мыши от компании, возрождающей мамонтов

Генетически модифицированная шерстистая мышь Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Китайские инженеры разработали лицевую маску, которая может в реальном времени динамически менять внешность пользователя – форму лица и цвет кожи. Используя маску, создатели смогли обмануть систему распознавания лиц. Маска состоит из нескольких эластичных слоев, но пока не способна имитировать мимические движения. Внешний слой может обратимо менять цвет с помощью встроенных нагревательных элементов, а нижние слои отвечают за изменение пропорций лица. Прототип маски может переключаться между восемью различными лицами. Полное переключение одного лица на другое занимает около 100 секунд, а изменение цвета кожи – несколько минут. В будущем планируется найти более безопасный способ химической активации маски, заменив аммиачный раствор на менее токсичный.

- Ботаники обнаружили на севере Финляндии засохший можжевеловый куст возрастом 1647 лет. Он рос с 260 по 1906 год. По оценкам исследователей, этот экземпляр – старейшее древесное растение Европы и тундровой зоны. Помимо этого рекордсмена на севере Финляндии исследователи нашли еще четыре живых и мертвых можжевеловых куста возрастом более 1000 лет. По мнению ученых, долгожительство можжевельников в Арктике и Субарктике связано с низкими темпами их роста, слабой конкуренцией с сородичами и представителями других видов и зачастую отсутствием прямого человеческого вмешательства в местные экосистемы.

- Наличие татуировок связано с повышенным риском развития кожных онкозаболеваний и лимфомы. Такие данные получили датские и финские ученые, которые провели два типа исследований среди близнецов. Ранее положительную корреляцию татуировок с риском развития лимфомы обнаружили шведские исследователи. Тогда сообщалось, что самый высокий риск наблюдается в течение первых двух лет после нанесения татуировки.

- Компания Colossal, работающая над возрождением шерстистых мамонтов, создала мышей с длинной волнистой шерстью золотистого цвета. Эти особи были получены за счет редактирования нескольких генов, включая три, мутации в которых отвечают за некоторые ключевые различия между мамонтами и слонами. Ученые надеются, что эксперимент с мышами поможет им в их основной цели – создать слона с фенотипом мамонта. Шерсть мышей действительно отдаленно напоминает шерсть мамонтов – она длинная, волнистая и светлая. За золотистую окраску отвечало отключение гена Mc1r. Вопреки ожиданиям, изменения, внесенные в связанный с метаболизмом ген, не повлияли на массу тела мышей. Кроме того, значительная часть изменений, внесенных в эмбрионы, основана на мутациях, характерных для мышей, а не на тех, что отличают мамонтов от слонов.

-Тяжелая европейская ракета "Ариан-6" вновь успешно взлетела в космос в рамках первого коммерческого пуска. Это открывает ей дорогу к большому количеству уже запланированных полетов, в том числе для выведения спутников сети OneWeb.

- Посадочный модуль IM-2 "Афина" компании Intuitive Machines досрочно завершил работу в южной полярной области Луны из-за минимальной вероятности успешно перезарядить свои аккумуляторы. Причиной этого стало падение набок модуля при посадке, а также нерасчетная точка посадки. Американский космический аппарат "Афина" 6 марта совершил посадку на поверхность Луны в районе плато Монс Мутон примерно в 160 км от Южного полюса Луны. Модуль, запущенный 27 февраля, должен был проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы подготовиться к будущим миссиям человека на лунной поверхности. Изображения, полученные на Земле, после посадки подтвердили, что аппарат лежит на боку. Это похоже на инцидент с первым модулем компании, который в прошлом году упал на бок после касания Луны.

- Восьмой полет Starship кончился аварией, которая похожа на инцидент в седьмом полете. Первая ступень благополучно вернулась на Землю, а вторая ступень взорвалась в финале набора высоты.

- Бактериальный вагиноз не считается инфекцией, передающейся половым путем, и одновременно с женщиной лечение ее сексуального партнера не проводят. А зря — заключили австралийские ученые, которые провели исследование с участием более 160 пар.

- В совместном блоге N+1 и Российской экономической школы рассказывается о том, как излишняя надежда на ресурсы способна разорить страны и о коварстве так называемой голландской болезни. Ее симптомы – бурный приток сырьевых денег, упадок промышленности и зависимость от импорта. Об этом говорили не только экономисты и историки, но и литераторы – например, испанский писатель Артуро Перес-Реверте в романах о капитане Диего Алатристе.

- В этой статье N+1 повествуется о витиеватой судьбе фотокаталитической химии, о том, почему ее идеи подолгу лежали никому не нужными, но ученые все равно, будто мотыльки, с любопытством тянулись к этому свету.