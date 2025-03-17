Титов допустил трансформацию европейского углеродного налога к 2026 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Европейский трансграничный механизм углеродного регулирования (CBAM) к 2026 году, когда намечен старт взимания платежей с импортеров, может сильно видоизмениться. Таким мнением поделился с журналистами специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Европа позволила себе быть "лучше всех и чище всех", не имея для этого ресурсов. Они установили всем своим производителям такие строгие требования в вопросах защиты климата, которые сейчас обернулись значительной нагрузкой на себестоимость. (...) В конечном итоге европейцы ушли от капиталистических принципов формирования своей экономики, от рыночных принципов, и начали накладывать огромные обязательства со стороны государства на бизнес. (...) А тут извне к ним на рынок идут ресурсы и товары, которые от такого обременения свободны. И решили обложить их таким же налогом, как и своих производителей", - напомнил он.

"Думаю, что в рамках общего пересмотра мировой программы (климатической - ИФ) CBAM тоже видоизменится. Европейцам лучше думать о снижении себестоимости, а это невозможно без соответствующей ресурсной базы", - подытожил Титов.

Carbon border adjustment mechanism (CBAM) - пограничный корректирующий углеродный механизм (ПКУМ), также переводится как механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Это разработанный ЕС механизм, предполагающий уплату импортерами товаров "углеродного налога", эквивалентного выплатам за выбросы ПГ европейских производителей аналогичной продукции. Предполагается, что ТУР решит проблему "утечки углерода" (переноса производств углеродоемкой продукции в страны с более мягким регулированием выбросов парниковых газов - ИФ), поскольку производители внутри и вне Европы окажутся в равных условиях.

Ранее представители Минэкономразвития РФ не единожды отмечали, что климатическая повестка и, в частности, инструменты вроде CBAM становятся способом защиты европейского рынка от конкуренции. Кроме того, различными российскими ведомствами неоднократно озвучивались сомнения в том, что пограничный корректирующий углеродный механизм ЕС соответствует нормам Всемирной торговой организации. Россия несколько лет отстаивает эту позицию на климатических конференциях ООН.