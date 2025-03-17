Орбиту МКС подняли почти на 2 км для подготовки к прибытию нового экипажа

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,8 км для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-27" в апреле, сообщили в понедельник в "Роскосмосе".

"Двигатели (грузового корабля "Прогресс МС-30" - ИФ) включились в 19:00 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами, проработали 533 сек, выдав импульс величиной 1 м/с", - сказали в госкорпорации.

Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,8 км и достигла 417,9 км.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" к МКС запланирован на 8 апреля. В основной экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

В настоящее время на станции работает экипаж из 11 человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Александр Горбунов и Кирилл Песков, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор, Сунита Уильям, Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.