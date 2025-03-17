Белый дом заявил, что Трамп может прибегнуть к санкциям против РФ, но говорить об этом рано

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может прибегнуть к санкциям в отношении России в случае неудачи на переговорах с Москвой, но рассуждать на эту тему преждевременно, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Это вариант, который президент допускал и который он реализует в случае необходимости", - сказала Левитт в ответ на вопрос, не введут ли США санкции против РФ, если разговор лидеров двух государств во вторник не оправдает ожиданий Вашингтона.

Однако она подчеркнула, что не собирается строить предположений относительно "столь серьезного решения" до того, как о нем может объявить сам Трамп.

В минувшие выходные Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - сказал Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться во вторник. "Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков журналистам.