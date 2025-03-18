Израиль заранее уведомил США о возобновлении боевых действий в секторе Газа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о планах возобновить боевые действия против палестинского движения ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники портала, Израиль заранее уведомил администрацию Трампа об авиаударах и проинформировал о целях.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что наносит "массированные удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа".

1 марта истек 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

На прошлой неделе администрация Трампа попыталась продлить режим прекращения огня и представила сторонам соответствующее предложение. Но переговоры в Дохе завершились безрезультатно, и Белый дом заявил, что ХАМАС отклонил это предложение.