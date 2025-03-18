В мире обеспокоены возобновлением ударов Израиля по сектору Газа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ряд стран и организаций выразили обеспокоенность новыми ударами израильской армии по сектору Газа, сообщают во вторник ближневосточные и западные СМИ.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что "в ужасе" от происходящего. По его словам, это "приведет к еще большей трагедии" и "усугубит страдания палестинского населения".

В МИД КНР сообщили, что "очень обеспокоены" ситуацией и надеются, что обе стороны будут избегать действий, которые могут привести к эскалации.

В швейцарском МИД призвали стороны "незамедлительно вернуться к режиму прекращения огня, освободить всех заложников и не препятствовать поставкам гумпомощи".

Египет и Турция осудили действия Израиля. В египетском МИД назвали удары "опасной эскалацией" и выступили решительно против "агрессии Израиля, направленной на рост напряженности в регионе и подрывающей шаги, нацеленные на деэскалацию и восстановление стабильности". Власти Турции со своей стороны отметили, что "геноцидная политика" правительства Израиля "вступила в новую фазу".

В Тегеране, комментируя ситуацию в секторе Газа, заявили, что США несут прямую ответственность за "продолжающийся геноцид".

В правительстве Иордании назвали израильские атаки "варварскими" и отметили важность "прекращения агрессии".

Ранее во вторник Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "врата ада откроются в Газе", а ХАМАС будет атакован "невиданной силой", если палестинское движение не вернет оставшихся 59 заложников.

В ХАМАС в свою очередь указали, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни заложников.

1 марта истек 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа попыталась продлить режим прекращения огня и представила сторонам соответствующее предложение. Но переговоры в Дохе завершились безрезультатно, и Белый дом заявил, что движение ХАМАС отклонило это предложение.