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Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с 2,6%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидавшихся в декабре 2,6%.

В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства.

Экономика США в этом году увеличится на 1,7% против ожидавшихся ранее 2,1%, в 2026 году - на 1,5%, а не 1,7%, как предполагалось прежде, прогнозируют аналитики.

"Новое правительство США начало глобальную торговую войну, которая замедлит рост как мировой, так и американской экономики, подстегнет инфляцию в Штатах и замедлит темпы снижения процентных ставок Федрезерва", - отмечается в пресс-релизе.

"Смягчение налогово-бюджетной политики в Китае и Германии поможет снизить последствия увеличения пошлин на импорт в США, однако рост экономики еврозоны в этом году все равно будет гораздо слабее, чем прогнозировалось в декабре. Мексика и Канада столкнутся с технической рецессией из-за их тесных торговых связей с Соединенными Штатами", - полагают аналитики агентства.

По оценкам Fitch, действующая ставка импортных пошлин (ETR) в США уже повысилась до 8,5% с 2,3% в 2024 году. Эксперты прогнозируют, что показатель в отношении импорта из Европы, Канады, Мексики и других стран увеличится до 15% в текущем году, для Китая он составит 35%. В результате общий показатель ETR в текущем году вырастет до 18% перед снижением до 16% в следующем году. Это будет рекордным значением за 90 лет.

"Рост пошлин приведет к увеличению потребительских цен в США, снижению зарплат в реальном выражении и повышению расходов предприятий, тогда как рост неопределенности негативно скажется на настроениях бизнеса", - полагают аналитики агентства.

Согласно их модели, увеличение пошлин замедлит рост экономики США, Китая и Европы примерно на 1 процентный пункт к 2026 году и ускорит американскую инфляцию на 1 п.п.

В связи с этим Fitch прогнозирует, что Федрезерв отложит следующее снижение ставки до четвертого квартала 2025 года. В 2026 году ФРС может снизить ставку трижды из-за ослабления экономического роста.

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