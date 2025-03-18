Макрон сообщил о планах разместить на востоке Франции к 2035 г. гиперзвуковые ядерные ракеты

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший во вторник базу ВВС в Люксёй-ле-Бен в департаменте Верхняя Сона на востоке страны, объявил о размещении на ней к 2035 году самолетов Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами.

По его словам, Люксёй-ле-Бен станет "первой базой, на которой к 2035 году разместится следующая версия Rafale и его гиперзвуковая ядерная ракета как символ возобновления модернизации нашего ядерного сдерживания".

Выступление Макрона транслировалось в соцсети Х.

Президент республики сообщил, что эта военная база будет оснащена самолетами Rafale новой модели, призванными стать основным звеном французского ядерного сдерживания.

Макрон заявил, что Франция увеличит и ускорит заказы на Rafale. Это, по его мнению, является императивом в обстановке геополитической нестабильности. Таким образом две новые эскадрильи Rafale (около 40 самолетов) поступят на базу в Люксёй-ле-Бен, которая получит из госбюджета 1,5 млрд евро на свою модернизацию.

Президент добавил, что к 2035 году на базе будут служить 2 тыс. военных и гражданских лиц.