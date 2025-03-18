В Белоруссии подготовлены места для размещения "Орешника"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии уже подготовлены места для размещения российского ракетного комплекса "Орешник", заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

"Подготовлены уже места для размещения этого ракетного комплекса. Хоть он и мобильный, но все равно предусмотрены места. Мы сохранили это еще со времен Советского Союза. Думаю, что к концу года мы выполним поручения двух президентов, которые поставлены перед нами, военными, в частности", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь-1" во вторник.

По его словам, некоторое количество изготавливаемых в республике машин для установки комплекса в ближайшее время будет направлено в Россию.

"Этот ракетный комплекс - это как бы продукт Союзного государства. Потому что база (машина основная) изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а средство поражения - ракеты - в Российской Федерации. Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации, чтобы установить на них средство поражения", - сказал Вольфович.