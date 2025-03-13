Лукашенко заявил, что в Белоруссии изготавливают пусковые установки для "Орешника"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника" и ожидает ракет от РФ, заявил в четверг журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

"Когда я погрузился в эту проблему - (президент РФ - ИФ) Владимир Владимирович (Путин - ИФ) меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси", - сказал Лукашенко.

"Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", - добавил он.

"От старшего брата ракета нужна будет", - подчеркнул белорусский президент.

Ранее президенты Белоруссии и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.



