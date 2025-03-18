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Танки Израиля обстреливают юг сектора Газа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU -Израильские танки открыли огонь по восточным районам города Абасан в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным корреспондента телеканала, израильские танки обстреливают восточные районы города Абасан в Хан-Юнисе, идет массированная атака.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что наносит "массированные удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа".

Как пишут арабские СМИ, авиаудары были нанесены в основном по густонаселенным кварталам, временным школам и жилым зданиям, в которых укрываются люди.

Отмечается, что нападения были совершены одновременно без предварительного предупреждения в районах, которые были объявлены безопасными гуманитарными зонами, включая Аль-Маваси.

По данным палестинских чиновников здравоохранения, число погибших в анклаве возросло до 232 человек. Ожидается, что эти цифры будут расти.

Как заявил изданиюTimes of Israel пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, "ХАМАС мог бы освободить заложников, чтобы продлить режим прекращения огня, но вместо этого предпочел отказ и войну".

В свою очередь, постпред Израиля в ООН Дэнни Дэнон заявил в соцсети X, что Израиль "не проявит милосердие к нашим врагам".

"Израиль не остановится, пока все наши заложники не вернутся домой", - сообщил он.

"Мы ясно дадим понять Совету Безопасности, что, если они хотят остановить войну в Газе, они должны обеспечить возвращение заложников в Израиль. Мы полны решимости вернуть их", - подчеркнул Дэнон.

Между тем в СМИ появляются сообщения, что египетско-американские силы безопасности выводят свой персонал из коридора Нецарим, который пересекает центральную часть сектора Газа с востока на запад.

сектор Газа Абасан ХАМАС Израиль танки
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