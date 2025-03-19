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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Чили

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в центральной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:18 мск в среду землетрясения находился на восточной окраине города Кокимбо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

По оценке Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 5,3, его эпицентр находился в 13 км к юго-востоку от Кокимбо. Очаг землетрясения находился на глубине 67,9 км.

Ранее в этом районе регистрировались землетрясения аналогичной силы.

Чили
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