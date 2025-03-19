Ряд стран Европы призвал Брюссель ускорить процесс принятия Украины в Евросоюз

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз должен незамедлительно разработать четкую дорожную карту принятия Украины в состав ЕС, говорится в обращении к Брюсселю ряда европейских государств.

"Мы, подтверждая полную и недвусмысленную приверженность Украины перспективе членства в ЕС, призываем ускорить процесс ее принятия", - цитирует обращение Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии издание Politico.

В документе подчеркивается, что "настало время для принятия амбициозных и эффективных решений в этом направлении".

Авторы обращения отметили, что "Украина продемонстрировала значительный прогресс в проведении реформ - теперь для нас настало время мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине добиться этого (принятия в ЕС - ИФ)".

Газета пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступает против принятия Украины в Евросоюз. В обращении говорится, что "двусторонние проблемы, которые противоречат общим стратегическим интересам союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться путем добросовестного диалога".