Африканские НКО добиваются конфискации у французской Bollore миллиардов евро

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Несколько некоммерческих организаций из пяти африканских стран подали иск в Национальную финансовую прокуратуру Франции (Parquet National Financier) о конфискации средств, полученные конгломератом Bollore SE от продажи транспортно-логистических активов в Африке.

Конгломерат продал компанию Bollore Africa Logistics в 2022 году швейцарскому частному оператору контейнерных перевозок MSC Group за 5,7 млрд евро. Компания управляет 16 контейнерными терминалами.

Истцы утверждают, что компания незаконно получила выгодные контракты на управление контейнерными терминалами в Того, Гвинее, Гане, Камеруне и Кот-д'Ивуаре, что приравнивает продажу активов к отмыванию средств.

"Наша конечная цель - вернуть эти деньги местному населению", - отметил юрист Кристоф Маршан одного из истцов.

С начала 2025 года капитализация Bollore снизилась на 8,2%, до 15,59 млрд евро.