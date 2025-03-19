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ЕК обвинила Alphabet в нарушении закона DMA и предписала Apple открыть свою ОС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор Европейского союза, обвинила Alphabet Inc. в нарушении закона о цифровых рынках – Digital Markets Act (DMA).

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, ее беспокойство вызывает тот факт, что поисковик Google отдает предпочтения собственным сервисам Alphabet, что в свою очередь может поставить конкурентов в невыгодные условия.

За нарушение DMA предусмотрен штраф в размере до 10% глобальной выручки компании или до 20% в случае повторного нарушения.

Представители Google заявили, что решение ЕК "навредит европейским компаниям и потребителям, затормозит инновации, ослабит безопасность и приведет к ухудшению качества продукта". В сообщении отмечается, что требования регулятора приведут к тому, что пользователям будет труднее найти в поисковике нужную информацию.

Кроме того, Еврокомиссия в среду предписала Apple Inc. сделать свои операционные системы более открытыми для устройств других брендов, включая "умные" часы и наушники. Это касается, в частности, передачи данных между разными платформами.

Пока речь о штрафах не идет, но если компания откажется выполнять требования регулятора, Еврокомиссия может предпринять дальнейшие шаги в рамках DMA, пишет Financial Times.

Apple утверждает, что такое требование "заставляет нас бесплатно предоставлять новый функционал компаниям, которые не играют по тем же правилам".

"Компании, работающие в ЕС, вне зависимости от их места регистрации, должны подчиняться правилам ЕС, включая Digital Markets Act, - сказала еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереса Рибера. - Своими решениями мы просто обеспечиваем соблюдение закона".

Как отмечают СМИ, действия Еврокомиссии происходят на фоне критики президента США Дональда Трампа. Ему не нравится повышенное внимание европейских антимонопольных регуляторов к крупнейшим американским компаниям, а штрафы в их отношении он называет "формой налогообложения".

ЕК Еврокомиссия ЕС Alphabet Google Apple Дональд Трамп
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