Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 ноября

Иран планирует покушение на Трампа, выявлены причины сбоя в работе аэропортов США, Макрон ожидает увидеть Украину в НАТО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Моссад" предупредил ЦРУ о планах Ирана совершить покушение на Дональда Трампа и представителей его администрации, в том числе с использованием беспилотников со взрывчаткой. Из-за этих данных были усилены меры безопасности вокруг американских должностных лиц.

- Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной масштабного сбоя, приостановившего вылеты по всей стране, стали технические проблемы при модернизации оборудования. Признаков иностранного вмешательства не выявлено.

- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что место Украины - в НАТО. По его словам, Украина и альянс должны играть ключевую роль в будущей системе европейской безопасности. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер также отметил ключевую роль альянса в безопасности Европы.

- Корабль Starship компании SpaceX впервые успешно совершил посадку с захватом манипуляторами стартовой башни после 22-часового орбитального полета.

- Джаред Кушнер заявил, что стороны украинского конфликта понимают необходимость компромиссов.

- Россиянка Мирра Андреева со счетом 6:3, 6:4 обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале Итогового турнира WTA. Матч прошел в Индиан-Уэллсе (США).