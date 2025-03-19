Папе римскому больше не требуется механическая вентиляция легких

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Состояние здоровья госпитализированного папы римского Франциска продолжает улучшаться, ему больше не требуется вентиляция лёгких, сообщает в среду Зал печати Святого престола.

"Папе римскому приостановили неинвазивную механическую вентиляцию легких, также он все меньше нуждается в высокопоточной кислородной терапии", - говорится в сообщении ватиканской пресс-службы.

Отмечается, что понтифик продолжает проходить двигательную и дыхательную физиотерапию, которая дает хорошие результаты.

Кроме того, утром папа Франциск отслужил мессу по случаю католического праздника – дня святого Иосифа.

В январе Франциск заболел бронхитом, 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у понтифика также выявили двустороннюю пневмонию.

По последним данным, состояние понтифика стабильное, и ему становится все лучше.

Папе римскому Франциску 88 лет.