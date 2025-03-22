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Папу римского в воскресенье выпишут из больницы

Папу римского в воскресенье выпишут из больницы
Фото: Marco Iacobucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье завершит курс лечения в римской больнице "Агостино Джемелли" и вернётся в Ватикан, сообщил в субботу его врач Серджо Альфиери.

"Завтра понтифика выпишут из больницы", - заявил он журналистам.

При этом Альфиери, отвечающий за лечение Франциска в больнице, предупредил, что пациенту потребуется время для окончательного выздоровления. Планируется, что курс лечения на дому продлится два месяца. В течение этого периода доступ людей к Франциску будет ограничен.

Франциску 88 лет. В больнице он прошел лечение от воспаления легких и вызванных заболеванием осложнений.

Ватикан папа римский
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