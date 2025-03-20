Конкурентоспособность, оборона и Украина будут главными темами саммита ЕС в Брюсселе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Центральным пунктом повестки саммита ЕС в Брюсселе 20-21 марта будет конкурентоспособность Евросоюза, объявил в своем письме-приглашении европейским лидерам на встречу в верхах председатель Евросовета Антониу Кошта.

Он определил три приоритетных направления для дебатов о конкурентоспособности, по которым ЕС должен "решительно двигаться вперед": упрощение, энергетика и союз сбережений и инвестиций.

"Конечно, для повышения нашей конкурентоспособности необходимо также продвигаться в других областях, включая улучшение единого рынка, развитие талантов и профессионального опыта, а также работу над нашей промышленной политикой", - отметил глава Евросовета.

При этом Кошта написал: "Наша постоянная поддержка Украины, необходимость инвестировать в нашу оборону и наша конкурентоспособность тесно взаимосвязаны".

В связи с чем планируется продолжить работу состоявшегося 6 марта специального Европейского совета, в частности, рассмотрев последние события, связанные с Украиной, и следующие шаги в оборонной области после презентации перед саммитом "Белой книги" о будущем европейской обороны.

Комментируя журналистам в Брюсселе повестку предстоящего Евросовета, высокопоставленный европейский чиновник отметил, что вопрос об обороне будет обсуждаться отдельным пунктом. "Будет ясное послание о неотложности продвижения в укреплении европейской обороны и оборонной готовности", - сказал собеседник СМИ.

В материалах к саммиту называется ряд приоритетных направлений этой работы "на уровне ЕС и в полном соответствии с НАТО": противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками, военная мобильность, искусственный интеллект, кибер- и радиоэлектронная война.

Выступавший перед журналистами функционер ЕС заявил, что среди основных тем встречи в Брюсселе остается Украина. На этот раз, по его словам, речь пойдет о перспективах мирных переговоров после предложения США и Украины о прекращении огня. Ожидается выступление по видеосвязи украинского президента Владимира Зеленского.

Чиновник напомнил, что на специальном саммите 6 марта заключительный документ по Украине был принят 26 голосами членов ЕС из 27. Венгрия отказалась его одобрить. Он признал, что эти разногласия сохраняются. "Целью по-прежнему остается согласовать позицию всеми 27 странами. И если это будет невозможно, (...) мы пойдем вперед в составе 26", - добавил источник.

Отвечая на вопросы, он сказал, что Евросовет не сможет на данной стадии углубиться в детали возможной миротворческой миссии на Украине, о которой начались дискуссии. "Есть еще немало обстоятельств, которые необходимо прояснить, чтобы организовать подобную миссию. Пока наблюдается небольшой поэтапный прогресс", - сообщил чиновник ЕС.

По его словам, саммит уделит внимание телефонному разговору президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Мы надеемся, что результат будет позитивным. Есть общая поддержка государствами-членами союза прекращения огня, предложенного американцами и украинцами. (...) Мы ждём результата", - сказал собеседник СМИ.

Помимо этих тем, главы государств и правительств стран ЕС обсудят в предварительном порядке будущий долгосрочный финансовый план Евросоюза. В повестке саммита также Ближний Восток с особым вниманием на сектор Газа и Сирию и проблематика миграции.

Во время рабочего обеда с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем планируется рассмотреть многосторонность и другие глобальные вопросы международной политики, в частности подготовку к Третьей конференции ООН по океану и Четвертой международной конференции по финансированию развития.

Организаторы саммита заявляют, что, несмотря на загруженность повестки, будут стремиться провести встречу за один день. Однако допускают, что дискуссии могут продлиться и в пятницу, 21 марта.