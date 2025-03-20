РФ и Пакистан провели военно-морское учение в Аравийском море

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ВМФ России и ВМС Пакистана провели в Аравийском море учение "Аравийский муссон", в ходе которого среди прочего была отражена атака безэкипажных катеров условного противника, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота провел совместное военно-морское учение типа PASSEX "Аравийский Муссон" с ВМС Исламской Республики Пакистан", - говорится в сообщении.

Согласно нему, выйдя из пакистанского порта Карачи, корабли ТОФ совместно с фрегатом "Шах-Джахан" и корветом "Табук" ВМС Пакистана "отработали задачи тактического маневрирования и отразили условные атаки безэкипажных катеров "противника".

После этого экипажи провели учение по противовоздушной обороне, пуски противокорабельных ракет имитировали пакистанские истребители и патрульные самолеты, проинформировали в Минобороны РФ.

"Завершилось совместное учение освобождением условно захваченного террористами судна, роль которого выполнял танкер "Печенга", - говорится в релизе.