Еврокомиссия выделяет Украине очередной транш в 1 млрд евро в счет кредитов G7

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что выделяет Украине 1 млрд евро в рамках своей доли кредитов G7, которые будут погашены за счет доходов от замороженных российских активов.

"Сегодняшней выплатой в размере 1 млрд евро мы подтверждаем нашу твердую приверженность Украине. Мы помогаем экономике страны оставаться на правильном пути и восстанавливать критически важную инфраструктуру (...). Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Брюсселе напомнили, что исключительный кредит макрофинансовой помощи (MFA) в целом составляет 18,1 млрд евро и является вкладом ЕС в инициативу G7 по предоставлению кредитов Киеву на сумму примерно 45 млрд евро.

"С этой выплатой общий объем кредитования Украины (Европейской) комиссией в рамках MFA достигает 4 млрд евро с начала года. Продолжаются обсуждения с Украиной относительно графика последующих выплат. Комиссия готова выделить оставшиеся по MFA средства в соответствии с потребностями страны, как того требовали европейские лидеры на специальном Европейском совете в начале этого месяца (6 марта)", - говорится в опубликованном сообщении ЕК.