Кремль заявил, что милитаризация Европы диссонирует с настроем РФ и США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Никаких сигналов от Брюсселя в адрес России о готовности к переговорам по Украине после разговора президентов РФ и США не поступало, но планы Европы по милитаризации диссонируют с настроем Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышим ежедневно много сигналов со стороны Брюсселя. Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, были ли после разговора президентов РФ и США сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс.

"Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и, скорее, превратилась в партию войны. Но если вы имеете в виду сигналы нам – нет, никаких сигналов не было", - сказал Песков.