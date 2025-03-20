Британия оштрафовала "дочку" юрфирмы Herbert Smith Freehills за нарушение санкций против РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало дочерний офис британской юридической фирмы Herbert Smith Freehills (HSF London) за нарушение антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

Как говорится в сообщении OFSI, Herbert Smith Freehills CIS (HSF Moscow) оштрафована на 465 тыс. фунтов стерлингов ($602,7 тыс.). HSF London закрыла HSF Moscow 31 мая 2022 года.

Компания оштрафована за шесть платежей на общую сумму 3,93 млн фунтов в пользу подпадавших под санкции Альфа-банка, Совкомбанка и Сбербанка.

"В нарушение санкций HSF Moscow непосредственно предоставила средства подпадавшим под них организациям", - отмечается в сообщении OFSI.

Платежи были совершены в течение семи дней в процессе сворачивания фирмой операций российского офиса.

HSF London от лица HSF Moscow добровольно раскрыла OFSI информацию о нарушениях, в связи с чем регулятор снизил сумму штрафа на 50%.