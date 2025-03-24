Вашингтон считает, что Тегерану придется сесть за стол переговоров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Тегеран не обладает большой свободой действий и будет вынужден вести диалог с США, заявила представитель Госдепартмента Тэмми Брюс телеканалу Fox Business.

"У Ирана немного вариантов. (...) Мы настроены серьезно, они в курсе, что президент настроен серьезно, госсекретарь Марко Рубио настроен серьезно, и Иран будет вынужден сесть за стол переговоров", - сказала Брюс.

Ранее 24 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о возможности вести опосредованные переговоры с США. Прямых переговоров с Вашингтоном не будет до тех пор, пока США "не изменят подход к Исламской Республике Иран", добавил он.

В феврале 2025 года Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.