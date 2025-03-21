Трамп заявил о скором подписании соглашения с Киевом по редкоземельным металлам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам будет подписано в ближайшее время.

"Одна из вещей, которую мы делаем, - это очень скоро подписываем соглашение с Украиной в отношении редкоземельных металлов", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отметив, что Украина богата этими ископаемыми.

Американский лидер также упомянул о недавних беседах с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, сказав об украинском конфликте: "Мы бы хотели, чтобы это закончилось".

"Я думаю, что в этом отношении у нас все хорошо, - добавил Трамп. - Я верю, что мы справимся с этим".