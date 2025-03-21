Госдеп США заявил, что Россия и Украина как никогда близки к прекращению огня

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Украина и Россия находятся "всего на расстоянии вздоха" от достижения соглашения о полном прекращении огня, заявила представитель госдепа США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation.

"Мы находимся всего на расстоянии вздоха от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира", - сказала Брюс.

"Мы никогда не были так близки к миру с этими двумя сторонами", - добавила она.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о планах провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры представителей Москвы и Киева по украинскому урегулированию.

"Мы привлекаем так называемые технические группы к так называемым непрямым переговорам в Саудовской Аравии, на которые обе стороны приходят и которых принимают в отдельных комнатах", - сказал Келлог в интервью The Glenn Beck Program.