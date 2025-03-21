Поиск

Госдеп США заявил, что Россия и Украина как никогда близки к прекращению огня

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Украина и Россия находятся "всего на расстоянии вздоха" от достижения соглашения о полном прекращении огня, заявила представитель госдепа США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation.

В миреТрамп заявил о скором подписании соглашения с Киевом по редкоземельным металламЧитать подробнее

"Мы находимся всего на расстоянии вздоха от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира", - сказала Брюс.

"Мы никогда не были так близки к миру с этими двумя сторонами", - добавила она.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о планах провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры представителей Москвы и Киева по украинскому урегулированию.

"Мы привлекаем так называемые технические группы к так называемым непрямым переговорам в Саудовской Аравии, на которые обе стороны приходят и которых принимают в отдельных комнатах", - сказал Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

госдеп США Россия Украина прекращение огня
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны ЕС обсуждают смену лидерства США в НАТО

Страны ЕС обсуждают смену лидерства США в НАТО

Йеменские хуситы заявили об успешном ударе по Израилю гиперзвуковой ракетой

США планируют организовать непрямые переговоры между Москвой и Киевом

Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования США

Армия обороны Израиля сообщила о начале действий на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о начале действий на юге сектора Газа

Huawei выпустила складной смартфон Pura X на новой версии собственной ОС

Huawei выпустила складной смартфон Pura X на новой версии собственной ОС

La Stampa сообщила о планах ЕС выделить Украине 5 млрд евро военной помощи вместо 40 млрд

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал наземную военную операцию на севере сектора Газа

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2220 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });