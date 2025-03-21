Несколько авиакомпаний отменили полеты на Бали из-за извержения вулкана в Индонезии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу трижды извергался индонезийский вулкан Левотоби, из-за чего несколько австралийских авиалиний отменили полеты на туристический остров Бали, сообщает в пятницу Associated Press.

Несколько авиалиний отменили полеты между Австралией и островом. Другие международные и внутренние рейсы на Бали были сильно задержаны.

Извержения произошли поздно ночью в четверг и рано утром в пятницу. В результате в воздух поднялся столб пепла высотой 8 тыс. метров. Власти страны установили периметр безопасности в радиусе 8 км от кратера.

Левотоби находится на острове Флорес на юге Индонезии.

До этого вулкан уже извергался в ноябре прошлого года, тогда погибли девять человек, десятки пострадали.