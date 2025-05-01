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Карымский вулкан на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 км над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 1 мая из вулкана Карымского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 тыс. м", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в восточном, северо-восточном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

Карымскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Карымский вулкан МЧС России Камчатка Петропавловск-Камчатский
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