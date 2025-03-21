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Все материалы об убийстве Кеннеди рассекречены, последнюю часть опубликуют в пятницу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Со всех материалов, связанных с расследованием убийства 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, снят гриф секретности, последнюю их порцию опубликуют сегодня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы опубликовали все, мы не удалили ничего. (...) Дополнительные материалы будут опубликованы позже сегодня. Если они нужны вам немедленно, вы можете прийти в администрацию", - сообщил Трамп журналистам на брифинге с министром обороны Питом Хегсетом в Белом доме.

Президент также добавил, что не думает, будто в опубликованных материалах содержатся какие-либо сенсационные данные.

Кроме того, Трамп заверил, что в ближайшее время сделает достоянием общественности материалы расследования убийства активиста и нобелевского лауреата Мартина Лютера Кинга-младшего.

В минувший вторник Национальный архив США в соответствии с указом Трампа опубликовал 80 тыс. страниц неотредактированных файлов об убийстве Кеннеди.

Во время своего первого срока на посту президента Трамп обещал, что выложит в общий доступ документы, связанные с убийством Кеннеди, но под давлением ЦРУ и ФБР рассекретил лишь их малую часть. Ещё часть материалов опубликовали при предыдущем президенте Джо Байдена.

22 ноября 1963 года Кеннеди был убит в Далласе, когда проезжал по городу в президентском кортеже.

Вскоре после этого полиция арестовала бывшего морпеха Ли Харви Освальда за убийство полицейского Джей Ди Типпита, которое произошло через 45 минут после убийства Кеннеди. В последствии Освальду предъявили обвинения и в убийстве президента. Обвиняемый утверждал, что никого не убивал, и предполагал, что его просто сделали "козлом отпущения". Два дня спустя, 24 ноября, Освальд был убит владельцем ночного клуба Джеком Руби.

Для расследования убийства Кеннеди создали так называемую Комиссию Уорена, которая постановила, что Кеннеди действительно убил Освальд, действовавший в одиночку. Этот вывод подвергался сомнениям на протяжении многих лет. По данным опроса Gallup за 2023 год, 65% американцев считают, что убийство президента являлось результатом заговора, а не работой стрелка-одиночки. Об этом событии было написано около 1-2 тыс. книг, большинство которых развивают различные теории заговора.

США Дональд Трамп Джон Фицджеральд Кеннеди Ли Харви Освальд
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