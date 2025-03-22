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Что случилось этой ночью: суббота, 22 марта

Интервью спецпосланника Трампа Такеру Карлсону, лишение Байдена доступа к секретной информации, атака беспилотников на Ростовскую область

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает вопрос о статусе присоединившихся к РФ украинских территорий ключевым в деле урегулирования конфликта. Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону.

- Силы ПВО ночью отразили атаку 47 беспилотников на регионы России. В Ростове-на-Дону повреждения получил многоэтажный дом, два человека были госпитализированы.

- Хуситы заявили, что запустили гиперзвуковую ракету в сторону аэропорта Тель-Авива. По их словам, ракета "выполнила поставленную задачу". Мятежники предупредили, что продолжат подобные обстрелы Израиля.

- ВВС Израиля нанесли серию ударов по двум сирийским военным аэродромам. В военном командовании заявили, что это потребовалось для уничтожения "остающихся стратегических военных возможностей" на этих объектах.

- Дональд Трамп принял решение о лишении доступа к секретной информации экс-президента Джо Байдена и всех членов его семьи, а также ряда сотрудников предыдущей администрации, сообщил Белый дом. Им также ограничен допуск к американским охраняемым объектам.

- Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Хауме Муньяру во втором круге турнира Masters в Майами. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу испанца.

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