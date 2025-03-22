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Байден и ряд чиновников его администрации лишены допуска к секретной информации

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял решение о лишении доступа к секретной информации бывшего президента страны Джо Байдена и всех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных сотрудников предыдущей американской администрации, сообщил Белый дом.

В опубликованной президентом записке для глав департаментов и агентств говорится: "Я решил, что доступ к секретной информации больше не отвечает национальным интересам".

В список тех, кто лишен доступа, попали, в частности, бывший вице-президент Камала Харрис, госсекретари Энтони Блинкен и Хиллари Клинтон, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и другие.

Им также ограничен допуск к американским охраняемым объектам.

Белый дом Джо Байден Дональд Трамп
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