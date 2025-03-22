Литва вслед за Польшей заявила о планах минирования границы с Белоруссией и РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Литва планирует усилить защиту своей границы с Белоруссией и Калининградской областью России, заявили в литовском Минобороны.

"Министр (министр национальной обороны Довиле Шакалене - ИФ) приняла в Вильнюсе министров обороны стран Балтии. Обновлен формат польско-литовского Совета министров обороны. В ходе таких встреч было инициировано обсуждение вопроса обновления и расширения концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланг мог бы быть усилен несколькими слоями укреплений, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины", - говорится в сообщении.

"Региональные партнеры намерены добиваться финансирования Евросоюза для достижения этой цели", - добавили в ведомстве.

Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Бейда заявил, что в рамках проекта по строительству укреплений "Восточный щит" на границе с Белоруссией и Россией запланирована установка противопехотных мин.