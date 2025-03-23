Польша получит 52 млн евро от ЕК на укрепление границ с Белоруссией и Россией

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия выделит Варшаве 52 млн евро на усиление границ с Белоруссией и Россией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

"52 миллиона евро пойдут на укрепление польско-белорусской и польско-российской границ. С этой суммы будет построена асфальтированная дорога вдоль границы, закуплены дроны и иные технологические устройства", - сказал глава МВД Польши, которого цитируют польские СМИ.

Министр объявил о мерах, "которые позволят исключить ситуации, когда нелегальные мигранты могут пересекать реки, водохранилища и водно-болотные угодья". "Это приоритет для министерства внутренних дел и администрации", - подчеркнул он.