Поиск

"Хезболла" утверждает, что не обстреливала Израиль

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В ливанском движении "Хезболла" заверили, что не нарушали в субботу режим прекращения огня с Израилем.

"Мы отрицаем любое участие в пуске ракет на юге Ливана в направлении оккупированных палестинских территорий (так "Хехболла называет Израиль - ИФ)", - приводят европейские СМИ выдержки из заявления шиитского движения.

В "Хезболле" предположили, что в данном случае Израиль "искал предлог, чтобы продолжить удары по Ливана. Эти удары не прекращались с момента согласования прекращения огня".

Ранее в субботу израильские военные нанесли серию ударов по предполагаемым позициям "Хезболлы" на юге Ливана. Это стало ответом на запуск по Израилю нескольких ракет.

Израиль Хезболла Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 22 марта

Папу римского в воскресенье выпишут из больницы

Папу римского в воскресенье выпишут из больницы

В Турции задержали ночью свыше 340 участников акций протеста

Трамп отозвал допуск к секретной информации у Байдена и Харрис

Трамп отозвал допуск к секретной информации у Байдена и Харрис

Израиль нанес удары по югу Ливана в ответ на ракетные обстрелы

Что случилось этой ночью: суббота, 22 марта

Ким Чен Ын обсудил с Шойгу расширение взаимодействия по вопросам безопасности

Ким Чен Ын обсудил с Шойгу расширение взаимодействия по вопросам безопасности

Спецпосланник Трампа назвал ключевой вопрос в деле урегулирования украинского конфликта

Спецпосланник Трампа назвал ключевой вопрос в деле урегулирования украинского конфликта

Трамп заявил о "хороших беседах" по Украине

Трамп заявил о "хороших беседах" по Украине

США и ДРК ведут переговоры о соглашении в сфере добычи ресурсов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6065 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });