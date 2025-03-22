"Хезболла" утверждает, что не обстреливала Израиль

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В ливанском движении "Хезболла" заверили, что не нарушали в субботу режим прекращения огня с Израилем.

"Мы отрицаем любое участие в пуске ракет на юге Ливана в направлении оккупированных палестинских территорий (так "Хехболла называет Израиль - ИФ)", - приводят европейские СМИ выдержки из заявления шиитского движения.

В "Хезболле" предположили, что в данном случае Израиль "искал предлог, чтобы продолжить удары по Ливана. Эти удары не прекращались с момента согласования прекращения огня".

Ранее в субботу израильские военные нанесли серию ударов по предполагаемым позициям "Хезболлы" на юге Ливана. Это стало ответом на запуск по Израилю нескольких ракет.