В Израиле сообщили о ликвидации в Ливане одного из командиров элитных частей "Хезболлы"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о ликвидации в южном Ливане командира одного из батальонов элитного подразделения движения "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджи Радвана" - Ахмада Аднана Баджиги, передает Ynet.

"Во время войны этот террорист отдавал приказы осуществлять многочисленные атаки против мирных жителей и войск ЦАХАЛ. В последние месяцы он продолжал руководить террористическими атаками против сил Командования тыла Израиля, и он представлял угрозу для Государства Израиль и его граждан", - говорилось в заявлении военных.

В ЦАХАЛ отметили, что командира уничтожили при помощи беспилотника в районе Дердгайя.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Позднее поступали сообщения об обстрелах со стороны Ливана и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.