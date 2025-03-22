В Турции задержали ночью свыше 340 участников акций протеста

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Турции в ночь на субботу задержали 343 участников акций в поддержку оппозиции, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные турецкого МВД.

Демонстрации прошли в Стамбуле, Анкаре и других городах. Участники выражали поддержку задержанному мэру Стамбула Экрему Имамоглу.

Протесты в Турции начались после того, как 19 марта стражи порядка задержали Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. По мнению демонстрантов, это и другие расследования, касающиеся этого политика, являются политически мотивированным.

В прокуратуре, обосновывая задержание, указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами.

Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. Он считается основным политическим оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.