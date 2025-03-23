Популярность японского правительства упала до минимума

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Уровень поддержки правительства Японии опустился до минимальной отметки с того момента, когда Сигэру Исиба 1 октября 2024 года занял пост премьера, передает агентство "Киодо" со ссылкой на данные проведенного им опроса общественного мнения.

Так, лишь 27,6% респондентов одобряют работу правительства. В феврале эти цифры составляли 39,6%.

Вместе с тем число тех, кто критически относится к правительству, выросло на 16 процентных пункта с февраля; показатель составил 57,8% в марте.

До опроса стало известно, что Исиба, лидер правящей Либерально-демократической партии, раздавал подарочные сертификаты примерно на $670 депутатам от ЛДП. 71,6% опрошенных выступили против такой практики.

Хотя в офисе Исибы заявили, что не считают подобные действия противоречащими закону, но в обществе их воспринимают неоднозначно. 78,5% участников опроса считают, что проблемы, связанные с политикой и деньгами, не удастся решить при правительстве, возглавляемом ЛДП.

Общественная поддержка ЛДП резко упала после связанных с партией коррупционных скандалов в 2023 году. Позднее премьер Исиба объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.

Правящая коалиция Японии, состоящая из ЛДП и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам выборов в октябре 2024 года. Исиба впоследствии сформировал правительство меньшинства.