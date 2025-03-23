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Премьер Госсовета КНР уверен, что США и Китаю нужно сотрудничать, а не соперничать

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - США и Китаю следует добиваться выгодного обеим сторонам сотрудничества, а не соперничать, заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом, союзником президента США Дональда Трампа.

"История учит нас тому, что и Китай, и США выигрывают от совместной работы и проигрывают от конфронтации. Нам надо предпочесть диалог конфронтации, взаимовыгодное сотрудничество - конкуренции по принципу "все или ничего", - приводит Associated Press (AP) слова премьера.

Он отметил, что отношения Пекина и Вашингтона "находятся на перепутье".

AP напоминает, что Дэйнс - первый член Конгресса США, который посещает Пекин с момента инаугурации в январе 2025 года Трампа на посту президента. Ранее Дэйнс провел переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном по проблеме поставок из Китая материалов, которые используют в производстве наркотика фентанила. Дэйнис также встретился с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.

Агентство отмечает, что сенатор Дэйнс выступал посредником в отношениях Вашингтона и Пекина и в первый президентский срок Трампа, когда тема пошлин тоже являлись проблемой между сторонами.

В начале марта США ввели пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады, а также доппошлины в 10% в отношении Китая.

КНР Китай США Ли Цян
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