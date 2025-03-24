Япония в феврале снизила выпуск стали до минимума с июля 2020 года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Япония сократила выплавку стали в феврале на 8,5% в годовом исчислении - до 6,4 млн тонн, по данным Японской федерации чугуна и стали.

Это минимальный объем с июля 2020 года. Показатель снижается по итогам двенадцатого месяца подряд, поскольку спрос со стороны строительной отрасли остается слабым.

Выпуск стали в феврале по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 5,7%.

Глава федерации Тадаси Имаи предупредил, что вводимые США импортные пошлины США могут привести к сокращению производства стали в Японии на несколько миллионов тонн. "Годовой выпуск стали может упасть ниже 80 млн тонн" по сравнению с 84 млн тонн по итогам 2024 года, прогнозирует он.

Япония является третьим по величине производителем стали в мире.