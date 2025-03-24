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Запуск первой космической ракеты с территории Западной Европы отменен из-за непогоды

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Spectrum, планировавшийся в понедельник со стартовой площадки космического центра Аннёйа в Северной Норвегии, отменен из-за сильного ветра, сообщила немецкая компания-разработчик носителя Isar Aerospace.

Он должен был стать первым запуском космической ракеты с территории Западной Европы. Космопорт на острове Аннёйа был открыт в 2023 году. Берлинская компания Isar Aerospace пока является его единственным клиентом. О новой возможной дате запуска не сообщается.

Двухступенчатая легкая ракета-носитель Spectrum высотой 28 метров и диаметром 2 метра предназначена для вывода малых и средних спутников общей массой до 700 кг на солнечно-синхронную орбиту и до 1000 кг на низкую околоземную орбиту. Цена вывода на орбиту полезной нагрузки оценивается примерно в 10 тыс. евро за кг.

Первая тестовая миссия ракеты под названием Going Full Spectrum не должна нести полезную нагрузку клиентов.

"Наша цель состоит в том, чтобы протестировать все компоненты и системы ракеты-носителя. Вне зависимости от результатов этого испытательного полета он станет значительным шагом для доступа Европы в космос", - сказал вице-президент по космическим миссиям и запускам Isar Aerospace Александр Даллоно.

Аннейа Норвегия
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