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В России прошедшая зима стала второй самой теплой в истории метеонаблюдений

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Прошедшая зима в России заняла второе место среди самых теплых зим за всю историю метеонаблюдений, температура отклонялась до 6-8 градусов выше нормы, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Средняя температура зимой на всем северном полушарии повторила рекордное достижение, установленное в прошлом году с точностью до 1 десятой градуса. (...) На территории России зима оказалась второй самой теплой в истории наблюдения. (...) Мы берём точку отсчета - 1891 год для всей территории нашей страны. Теплей была только зима 2019-2020 годов", - сказал метеоролог.

Он напомнил, что в зима 2019-2020 годов была "уникальной", так как с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года средняя температура оказалась выше нуля на 0,1 градуса.

Вильфанд также отметил, что среднемесячная температура зимой в регионах страны, за исключением юга России и севера Дальнего Востока, занимала 1-3 место в рамках самых теплых зимних зимних месяцев.

"Вся территория страны нынешней зимой раскраснелась от жары, потому что аномалии температуры на 6-7 и даже на 8 градусов выше нормы. Фантастические аномалии, аномальные случаи", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Дальний Восток
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