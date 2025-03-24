В Госдепе заявили, что США нельзя отказываться от контактов с Россией

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США не могут пренебрегать диалогом с Россией, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News.

"Для США (...) не поддерживать диалог с такой страной, как Россия, не имеет смысла", - сказала она.

"США не вели диалог с Россией три года. Информационный обмен между двумя ядерными державами был на нуле", - напомнила Брюс.

Она добавила, что в рамках урегулирования украинского кризиса США ведут переговоры и с Москвой, и с Киевом.

Ранее в понедельник в Эр-Рияде начались российско-американские консультации экспертов. Москву представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.



