Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путешествие игуан по Тихому океану на растительном плоту, титановое сердце с роторным насосом и новые успехи человекоподобного робота Atlas

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Предки игуан из рода Brachylophus около 34 млн лет переселились на острова Фиджи и Тонга, преодолев более 8 тыс. км по Тихому океану на растительном плоту. Это самый масштабный пример такого путешествия среди всех наземных животных. Путешествие могло занять всего 80-120 дней. Игуаны вполне могли пережить этот период времени, питаясь листьями и стеблями составляющих плот растений или впав в спячку, как это делают современные пустынные игуаны. Ученые проанализировали геномы 14 современных видов игуан из восьми родов. Анализ эволюционных связей показал, что ближайшими родственниками фиджийских и тонганских игуан являются пустынные игуаны Dipsosaurus с юго-запада США и прилегающих регионов Мексики. Разделение двух групп, вероятно, произошло около 34млн лет назад.

- Австралийцу с терминальной сердечной недостаточностью имплантировали полностью искусственное титановое сердце на основе роторного насоса с магнитной левитационной подвеской. Благодаря ему он прожил 105 дней и смог дождаться донорского органа. Устройство может перекачивать до 12 л крови в минуту - примерно столько проходит через сердце взрослого мужчины при серьезных физических нагрузках. Искусственное сердце достаточно компактно, чтобы подойти большинству пациентов любого пола. Разработчик устройства - компания BiVACOR. В случае успеха испытаний и одобрения клинического применения она рассматривает возможность его установки на постоянной основе, а не только в ожидании донорского органа.

- Лунный модуль Blue Ghost завершил свою работу на поверхности Луны, полностью выполнив весьма разнообразную научную программу, включавшую в себя буровые работы и наблюдения затмения Землей Солнца. Лунный модуль компании Firefly Aerospace проработал более 14 земных дней. Blue Ghost пока остается единственным частным лунным аппаратом, чья высадка на Луну оказалась полностью успешной.

- Нейрофизиологи проследили, как связан словарный запас людей с височной эпилепсией с повреждением височной доли мозга и прилегающих к ней участков коры. Это позволило исследователям определить мозговую сеть, ответственную за вербальную память.

- Физики получили состояние сверхтекучего твердого тела в экситон-поляритонном конденсате. Сверхтекучее твердое тело - это необычное состояние материи, в котором вещество одновременно обладает кристаллическим порядком и сверхтекучестью. Это означает, что частицы в такой среде формируют периодическую структуру, но при этом могут беспрепятственно течь без трения. В процессе работы ученые направили лазерный импульс в волновод фотонного кристалла. До сих пор такие структуры наблюдались только при экстремально низких температурах.

- В конце XIX века в Италии нашли очень необычные остатки взрослого белоголового сипа Gyps fulvus, они отлично сохранились внутри вулканической породы. Все благодаря цеолитовой минерализации — ничего подобного в научной литературе раньше не описывали. Ученые определили, что животное погибло в центральной части Апеннинского полуострова около 30 тысяч лет назад. Вероятно, это был взрослый самец старше пяти лет, его вес примерно составлял 7 кг. Скорее всего, во время извержения птица попала в облако вулканического газа и пепла и погибла. Потом упавшая на землю тушка попала в поток пирокластического материала с температурой всего около 50-100 градусов Цельсия, что позволило сохраниться мягким тканям сипа.

- Человекоподобный робот Atlas достигает новых высот. На видео он демонстрирует множество сложных динамичных движений: ходит на четвереньках, бегает, делает "колесо", перекаты, стойку на руках и даже танцует брейк-данс.

- Примерно у 1-4 процентов населения запахи начинают шелестеть, а у нот возникают цвета. В этой статье рассказывается, что ученым понятно о синестезии, а какие ощущения распутать пока не удается.