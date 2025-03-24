Регулятор США проверит систему трансмиссии на Ford F-150

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило о начале предварительной проверки системы трансмиссии, установленной на автомобилях Ford F-150, выпущенных в 2015-2017 годах, сообщается на сайте регулятора.

NHTSA получила 138 жалоб на неожиданное переключение трансмиссии на более низкую передачу при движении на высоких скоростях без какого-либо предупреждения или участия водителя, что приводило к резкому замедлению, а в некоторых случаях - к блокировке задних колес и потере контроля над автомобилем.

Регулятор проведет предварительную оценку инцидентов, чтобы определить масштабы и серьезность потенциальных последствий таких переключений для безопасности дорожного движения.

Котировки акций Ford Motor прибавляют 1,6% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 2,6% - до $39,63 млрд.